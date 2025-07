Stabilizzati quattro operatori ASU, Tilde Falcone: «Una grande gioia per il Comune e per la nostra missione politica»

CALTANISSETTA – Una giornata significativa per il Comune di Caltanissetta e, in particolare, per l’assessorato al Personale guidato da Tilde Falcone. Quattro operatori ASU, impiegati da anni in regime di precarietà presso l’ente, hanno finalmente sostenuto e superato il colloquio per la stabilizzazione e, a partire dal 1° settembre, saranno assunti a tempo indeterminato.

«È una grande gioia per me e per l’amministrazione che rappresento – ha dichiarato Falcone –. Si tratta di un risultato importante, sia dal punto di vista umano che politico». Gli operatori, che da tempo prestavano servizio presso il Comune, avevano già chiesto alla precedente amministrazione di essere utilizzati sulla base di una legge regionale che garantiva copertura economica per ben quarant’anni. Tuttavia, allora, non ricevettero alcun riscontro positivo.

Oggi, invece, grazie all’iniziativa dell’attuale amministrazione, la loro posizione è stata finalmente regolarizzata. «Questa operazione è costata pochissimo dal punto di vista economico, ma ha un valore enorme – ha sottolineato l’assessora –. Abbiamo acquisito quattro risorse professionali preziose per la macchina amministrativa comunale. Queste sono le cose che danno senso al nostro impegno e alla nostra missione politica».

Un’azione che si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione delle risorse interne, volto a rendere l’amministrazione comunale più stabile, efficiente e vicina ai cittadini. Un segnale concreto, dunque, contro il precariato storico e a favore di un’amministrazione che investe nel capitale umano e nella dignità del lavoro.