Sommatino, il 17 e il 24 luglio concerto tributo in memoria dell’artista Stefano Caruano

Come ogni anno, nel giorno del suo compleanno, amici e parenti dell’artista Stefano Caruano, scomparso prematuramente 5 anni fa, organizzano un concerto tributo in sua memoria, nella piazza Belvedere di Sommatino, dove nei primi anni 2000 si svolse una rassegna musicale dal titolo “Belvedere & Suoni” fortemente voluta dall’artista e appassionato di musica sommatinese. E così giovedì prossimo 17 Luglio alle ore 21, con il supporto del Comune di Sommatino, della Fondazione Sicana e di alcuni sponsor privati, si esibiranno sul palco allestito nella Piazza Belvedere Manù e Lo Vasco, che apriranno il concerto, ed a seguire il Bossa Club Quartet composto da Felice Golisano al sax, Stefano Indelicato al piano, Giusy Terrana al contrabasso e Filippo Falcone, grande amico di Stefano Caruano, alla batteria.

Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di aggiungere una seconda data per il tributo a Stefano Caruano, e così Giovedì 24 Luglio alle ore 21, sempre sul palco di Piazza Belvedere, si esibirà la Etnoband con Enza Giorgio alla voce, Mimmo Pontillo al mandolino, Angelo Sanfilippo alla fisarmonica, Salvatore Sciacca alla chitarra, Mario Vasile e Massimiliano Vasile alle percussioni.

La Piazza Belvedere di Sommatino, tanto amata da Stefano Caruano che veniva spesso ad ammirare il paesaggio del centro Sicilia che si poteva vedere da questo belvedere, da due anni è stata intitolata alla sua memoria.



Appassionato di arte e di grafica, Stefano Caruano è scomparso quattro anni fa. Nato nel 1970, aveva dapprima frequentato l’Istituto d’Arte “Filippo Juvara” di San Cataldo e poi, trasferitosi a Milano, aveva completato il percorso formativo a Milano presso l’Accademia d’Arte Applicata a Brera. Tornato in Sicilia, ha lavorato prima in un’agenzia di comunicazione di Caltanissetta, e poi alla tipografia Paruzzo. Ha esposto in diverse mostre in Italia, e a Caltanissetta l’anno scorso nello storico Palazzo Moncada, gli è stata dedicata una mostra personale in sua memoria.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Visonariamente APS, che vuol realizzare attività di divulgazione e promozione dell’arte e della musica, in memoria di Stefano Caruano.

Foto: Ettore Maria Garozzo