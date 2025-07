Sicilia, l’assessore Tamajo: “La politica del rinvio è finita”

“La politica del rinvio è finita. Se le imprese e le cooperative fanno domande oggi, la Regione Siciliana ha il dovere di dare risposte ieri”. Con queste parole forti e chiare, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha aperto i lavori di MADRÈA – La Cooperazione in Festa, all’Orto Botanico di Palermo. Un messaggio che segna e che vuole evidenziare “un cambio di passo nella gestione dell’assessorato: snellimento delle procedure, rapidità nelle risposte, dialogo continuo con il mondo produttivo”. “Le cooperative sono imprese vere, che creano lavoro e tengono insieme territori e persone. A loro non possiamo rispondere con la burocrazia. Servono sportelli veloci, bandi accessibili e un assessorato che non si limita a ‘valutare’ ma che accompagna e accelera”, aggiunge Tamajo davanti a una platea di cooperatori e amministratori locali.