Sicilia, il presidente dell’ARS Galvagno: “Collaborativo con chi indaga, mantengo profilo di responsabilità”

“Sto aspettando, ho evitato qualsiasi genere di esternazioni, sto mantenendo un profilo di altissima responsabilità, essendo collaborativo con chi indaga, rinnovando sempre la mia disponibilità a collaborare per dare risposte a dubbi e perplessità”. E se ci sarà il rinvio a giudizio anche in ordine all’ipotesi di dimissioni? “E’ un tema che non arriverà presto, ma sarà successivo nel tempo e le valutazioni saranno fatte solo dopo”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, indagato per corruzione e peculato, nel corso della Cerimonia del Ventaglio.