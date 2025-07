Serradifalco celebra i sapori di Sicilia con “Sicily Food Vibes”, successo per la seconda giornata dell’evento

SERRADIFALCO – Piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in un palcoscenico del gusto nella serata di sabato 12 luglio, in occasione della seconda giornata di “Sicily Food Vibes”, evento inserito nel programma di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”. Un appuntamento che ha saputo fondere tradizione e innovazione, mettendo in luce il talento e la creatività di alcuni tra i più stimati interpreti della cucina siciliana.

Protagonista assoluta è stata la chef Giada Montante, giovane promessa e orgoglio di Serradifalco, che ha incantato il pubblico con il dessert “Orto, terra e agrumi”: una mousse al pomodoro accompagnata da terra di cioccolato, salsa inglese agli agrumi e mele cotte a bassa temperatura. Un piatto che ha saputo reinventare con eleganza uno degli ingredienti simbolo della Sicilia, valorizzandone l’identità attraverso una chiave moderna e sorprendente.

A rendere speciale la serata anche la presenza dello chef Salvatore Agnello, Presidente Provinciale dell’associazione Chef Siciliani, che ha coordinato l’intera manifestazione con grande passione. La sua masterclass, dal titolo “Sapori d’infanzia”, ha emozionato i presenti, offrendo un viaggio sensoriale nei ricordi e nei sapori autentici della cucina familiare.

Il programma della giornata ha visto alternarsi momenti di approfondimento e spettacolo culinario: dal laboratorio sui dolci conventuali curato dal pastry chef Lillo De Fraia, ai cooking show che hanno celebrato la pasta e le eccellenze locali. Tra i protagonisti anche lo chef Gabriele Leprini con il suo “Maccheroncello al pesto nisseno”, e il maestro pastaiere Michele Butera del Pastificio Principe, che ha proposto un “Panzerotto di ricotta con pesto siciliano”.

L’evento si concluderà domenica 13 luglio con l’atteso cooking show dello chef Pietro La Torre, che porterà in piazza un’originale fusione tra sapori nipponici e mediterranei, seguito da un dj set a cura di Giorgio Prezioso, per chiudere in musica questa tre giorni dedicata al gusto e alla cultura enogastronomica dell’Isola.