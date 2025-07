Scuola. Leonardo e Lorenzo Lo Conte: costanza, talento e zero assenze, un record alla “Don Milani” di Caltanissetta

Due fratelli, un percorso scolastico esemplare e un talento che si esprime ben oltre i banchi di scuola. Leonardo e Lorenzo Lo Conte, studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta – indirizzo musicale – sono ormai un punto di riferimento per l’intera comunità scolastica e cittadina.

Anche quest’anno si sono distinti per un primato non da poco: non hanno perso un solo giorno di scuola. Una regolarità che non è certo frutto del caso, ma il risultato di una forte etica del dovere, di entusiasmo e di grande rispetto verso il proprio percorso di formazione. Un impegno che non si limita alle aule, ma che si estende con successo alla musica, allo sport e alla vita sociale.

Leonardo ha concluso il ciclo della scuola media con il massimo dei voti e la lode, ed è pronto ad affrontare la nuova avventura del liceo scientifico – indirizzo biomedico. Suona il violino con l’orchestra scolastica e ha già vinto diversi concorsi musicali. Brillante anche nel gioco degli scacchi, ha raggiunto le finali nazionali under 18. A tutto questo si aggiunge il raggiungimento della cintura nera nel Kyokushinkai, disciplina che pratica con grande passione.

Lorenzo, che ha appena terminato il primo anno con ottimi risultati, eccelle nel flauto e condivide con il fratello la passione per gli scacchi, il calcio e le arti marziali, dove ha già ottenuto la cintura marrone. Anche lui si distingue per una presenza scolastica costante e per la vivacità intellettuale, alimentata anche dall’amore per la lettura.

Le parole con cui Leonardo ha voluto salutare i suoi docenti rivelano il legame autentico costruito con l’ambiente scolastico e la maturità acquisita nel tempo: “Porterò sempre con me un pezzo di ognuno di voi. Ogni volta che sfoglierò un quaderno, ogni volta che sentirò una frase che ho imparato, vi rivedrò lì.” E Lorenzo, con la stessa sensibilità, ha sottolineato come “dietro ogni voto c’è uno sguardo che osserva oltre la superficie.”

Due storie parallele, fatte di disciplina, passione e profondità, che dimostrano come l’eccellenza non sia mai un caso, ma il frutto di scelte consapevoli, supportate da una comunità scolastica attenta e da una famiglia che educa al rispetto e all’impegno.

Leonardo e Lorenzo Lo Conte non rappresentano solo il meglio della scuola Don Milani, diretta dal professor Antonio Diblio: sono due esempi per tutta Caltanissetta. E forse anche qualcosa in più.