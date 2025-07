Sanità nissena ridimensionata: la denuncia del M5S attraverso Lisa Faraci

Il ridimensionamento della rete ospedaliera in provincia di Caltanissetta, con il taglio complessivo di 36 posti letto, ha generato preoccupazione e proteste in tutto il territorio. Pronto soccorso sovraffollati, reparti in sofferenza e cittadini costretti a rivolgersi ad altri ospedali sono solo alcune delle criticità emerse. In questo contesto, arriva una nota di denuncia da parte del MoVimento 5 Stelle, attraverso la referente territoriale Lisa Faraci.

«La provincia sta vivendo una delle più gravi crisi sanitarie della sua storia – dichiara Lisa Faraci –. I tagli ai posti letto, frutto di scelte politiche miopi, stanno mettendo in ginocchio il sistema sanitario pubblico, lasciando i cittadini senza risposte e il personale sanitario allo stremo».

Secondo Faraci, «le liste d’attesa sono diventate interminabili, i pronto soccorso sono al collasso, mentre i pazienti vengono spesso lasciati per giorni su barelle nei corridoi – continua Lisa Faraci –. Nelle aree interne, come Mussomeli e Marianopoli, accedere alle cure è diventato un percorso a ostacoli, aggravato dalla mancanza di collegamenti e servizi adeguati».

«Ospedali come il Sant’Elia, Gela e Niscemi non riescono più a garantire prestazioni basilari, specialmente nei reparti di medicina, ortopedia e ostetricia – aggiunge Faraci –. Questo alimenta un senso di abbandono nei confronti della sanità pubblica e aumenta il ricorso, per chi può permetterselo, alla sanità privata».

«È necessario invertire la rotta, rivedere la distribuzione delle risorse e assumere nuovo personale – conclude Lisa Faraci –. La sanità non può essere piegata alla logica dei bilanci o peggio ancora, delle campagne elettorali. A pensar male si fa peccato, ma le regionali sono vicine».