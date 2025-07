San Cataldo. “Parco Achille Carusi”, Nicosia: “Ancora oggi l’area è in uno stato di abbandono che ne vanifica il potenziale”

Il presidente del Comitato di Quartiere “Achille Carusi” di San Cataldo, Adriano Nicosia, indirizza al sindaco Gioacchino Comparato una lettera di sollecito riguardante gli interventi per la realizzazione del Parco Urbano “Achille Carusi”, una “questione da tempo sentita e condivisa dai residenti del nostro quartiere”



“Come Lei ben sa – scrive nella lettera protocollata – l’area denominata “Parco Achille Carusi” è da anni destinata urbanisticamente a uso pubblico, con la finalità esplicita di diventare un parco urbano. Tuttavia, a oggi, non sono stati ancora realizzati gli interventi necessari a darle forma, funzione e dignità, lasciando di fatto l’area in uno stato di abbandono che ne vanifica il potenziale. In un periodo in cui le estati si fanno sempre più torride e le isole di calore urbano diventano un tema concreto di salute pubblica, crediamo sia giunto il momento di restituire alla cittadinanza quest’area come vero e proprio spazio verde. Un parco, appunto – prosegue -. Chiediamo, in particolare, che venga avviata la piantumazione di alberi ad alto fusto, in grado di garantire ombra e frescura durante i mesi più caldi. Accanto a questo intervento essenziale, auspichiamo anche la realizzazione di vialetti pedonali, spazi di aggregazione, panchine e zone dedicate al gioco e al relax, così da restituire pienamente il valore sociale e ambientale del parco. Riteniamo inoltre che un progetto simile possa e debba coinvolgere attivamente anche il mondo del volontariato cittadino. Esistono realtà, gruppi, associazioni e cittadini che sarebbero pronti a contribuire – anche simbolicamente – alla piantumazione degli alberi o ad altre attività di cura del verde. In questo senso, il parco potrebbe diventare non solo uno spazio di serenità e incontro, ma anche un luogo di partecipazione civica e appartenenza. Infine – conclude -, il Parco Achille Carusi potrebbe rappresentare uno scenario ideale per eventi di quartiere, piccole manifestazioni culturali o iniziative locali capaci di rafforzare i legami della nostra comunità. Siamo fiduciosi che vorrà accogliere questa sollecitazione con attenzione e sensibilità, e restiamo disponibili, come Comitato, a collaborare con l’Amministrazione per ogni forma di confronto e supporto utile alla realizzazione di questo progetto atteso da anni.”