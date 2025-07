Presentato a Delia il progetto “Gemme di Sicilia”, il territorio protagonista di una nuova visione turistica

Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Delia, si è svolto il primo evento di presentazione del progetto Gemme di Sicilia, iniziativa finanziata dalla Regione Siciliana e promossa dal GAL Terre del Nisseno, con l’obiettivo di creare una nuova destinazione turistica che valorizzi le Vie dei Castelli, dello Zolfo e dei Sali Potassici, coinvolgendo i comuni di Delia, San Cataldo, Serradifalco e Caltanissetta.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Delia, dott. Gianfilippo Bancheri, della Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Asaro Nini Lori, del Presidente del GAL Terre del Nisseno dott. Giovanni Manduca, dell’Assessora al Turismo dott.ssa Deborah Lo Porto, e dell’Assessore allo Sviluppo Economico ing. Paolo Giordano.

A seguire, Gabriele Lena, Project Manager, e Paolo Buda, coordinatore territoriale del progetto, hanno illustrato nel dettaglio le finalità e le modalità operative di Gemme di Sicilia, evidenziando l’importanza del coinvolgimento attivo delle imprese locali, dei professionisti del settore turistico e dei cittadini nella costruzione dell’offerta turistica del territorio.

“Questo progetto non toglie un euro dalle tasche dei deliesi, ma permette, gratuitamente, di aderire alla rete di aziende, enti istituzionali e del terzo settore, al fine di promuovere se stessi e creare la vetrina necessaria al turista che vuole visitare l’entroterra siciliano” – ha sottolineato Gabriele Lena durante la presentazione.

“A volte diamo per scontato quello che abbiamo, ma la vera sfida è promuovere un cambio culturale tra gli operatori economici del territorio, per trasformare le nostre risorse culturali, naturalistiche e storiche in opportunità di sviluppo e crescita per tutti” – ha aggiunto Paolo Buda.

È intervenuto anche il RUP del progetto, arch. Matteo Lamberti, che ha illustrato l’importanza strategica dell’intervento all’interno delle politiche regionali di valorizzazione territoriale e ha ribadito il valore del partenariato pubblico-privato nella riuscita dell’iniziativa.

La mattinata è proseguita con gli interventi degli storici Paolo Busub e Angelo Carvello, che hanno raccontato le “gemme” di Delia: attrattori storici e culturali che costituiscono un patrimonio unico da valorizzare all’interno del progetto.

A chiudere l’incontro è stato l’arch. Diego Gulizia, referente locale di Gemme di Sicilia, che ha rivolto un invito concreto a tutti gli operatori economici del territorio ad aderire alla manifestazione di interesse che sarà pubblicata a breve dai comuni coinvolti, per entrare – gratuitamente – nella rete delle aziende e dei punti di interesse che andranno a comporre la futura offerta turistica.

A conclusione dell’evento, si è svolto un momento di networking promosso dall’azienda esecutrice del progetto, che ha favorito un ampio scambio di idee, contatti e proposte tra operatori economici, cittadini, istituzioni e professionisti del settore.

Il prossimo appuntamento con Gemme di Sicilia è previsto per il 24 luglio a San Cataldo, seguito dagli eventi del 25 luglio a Serradifalco e del 26 luglio a Caltanissetta.