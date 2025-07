Ponte Messina, blitz di Legambiente a Capo Peloro: “No ad opera con impatto devastante”

Blitz ieri sera dei volontari di Legambiente sulla spiaggia libera di Capo Peloro per ribadire il ‘no’ al Ponte sullo Stretto di Messina. “Con il passaggio di Goletta Verde nello Stretto – dice Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia – ribadiamo la nostra contrarietà alla realizzazione del ponte. Si tratta di un’opera che avrà un impatto ambientale e sanitario devastante e presenta numerose incognite tecniche, sia dal punto di vista strutturale che sismico. Le 68 raccomandazioni del comitato tecnico-scientifico evidenziano le problematiche che ne compromettono la stessa fattibilità”. Per il presidente di Legambiente Sicilia “questa infrastruttura non è prioritaria per la nostra regione: se con il Ponte si riuscisse a raggiungere Roma in treno in 7 ore, continueremmo a impiegare il doppio del tempo per viaggiare da Trapani a Siracusa”. Goletta Verde arriva oggi ad Augusta, dove si fermerà fino a domani. Il 20 e 21 luglio farà tappa a Porto Empedocle.