Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, approdati in 130

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. In tutto sono approdati in 130. Un natante con 123 persone è stato soccorso dalla guardia costiera. Il mezzo sarebbe salpato dal porto libico di Abu Kammash. Sempre dalla Libia, ma dalla costa di Mahres, sarebbe salpato il secondo barcone approdato con appena 7 migranti. Sul primo mezzo, composto da eritrei, egiziani, etiopi e sudanesi, anche 11 donne e 5 minori. Ai soccorritori hanno detto di voler restare in Italia o raggiungere la Svizzera. Sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 176 ospiti.