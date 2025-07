Montedoro, il 20 luglio “Artisti in Piazza”: la rassegna dedicata all’arte di strada e al circo contemporaneo

Montedoro – Domenica 20 luglio a Montedoro, a partire dalle ore 21.30, le centralissime Piazza Europa e Piazza Umberto I si trasformeranno in un grande teatro a cielo aperto per accogliere “Artisti in Piazza”, rassegna dedicata all’arte di strada e al circo contemporaneo.

Dieci artisti provenienti da diverse discipline daranno vita a uno spettacolo diffuso: trampolieri, trombettisti itineranti, giocolieri, danzatori urbani e performer teatrali animeranno il centro storico con uno show interattivo e coinvolgente, pensato per un pubblico di tutte le età.

L’evento è promosso dal Comune di Montedoro, che ha voluto scommettere sulla cultura come leva per la socialità e la valorizzazione del territorio.

“Artisti in Piazza” si propone non solo come serata di intrattenimento, ma anche come occasione per vivere il centro storico con occhi nuovi, riscoprendo le piazze come luoghi di incontro, scambio e immaginazione.

“Con l’evento “Artisti in Piazza” Montedoro diventa palcoscenico e la comunità parte dello spettacolo – dichiara il Sindaco Renzo Bufalino – vogliamo offrire a tutti, residenti e visitatori, un momento di sorpresa, condivisione e bellezza accessibile”