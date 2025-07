Mini arsenale e droga in un borsone, arrestato a Catania

Un mini arsenale in un borsone. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 32enne pregiudicato trovato con armi e droga in un’abitazione del quartiere San Cristoforo. L’uomo è stato notato dai militari nei pressi di via del Principe, mentre si aggirava tra le palazzine guardandosi intorno con insistenza, come per accertarsi di non essere seguito. Non appena è entrato in un palazzina interessata dal lavori di ristrutturazione, i militari lo hanno fermato per un controllo, recuperando un borsone, nascosto sotto una scala dello stabile. All’interno c’era un mini arsenale: una pistola-fucile calibro 28, una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, un revolver calibro 38 con matricola abrasa, una pistola a salve calibro 9×21 e decine di munizioni di vario calibro, oltre a 35 grammi di crack in pietre e un bilancino di precisione. Le armi, che erano ben oliate e pronte all’uso, sono state sequestrate e saranno sottoposte ad analisi balistiche al Ris di Messina, mentre il 32enne è stato arrestato e condotto in carcere.