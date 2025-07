Mancuso (FI), saluto e ringraziamento al Prefetto Armenia: ” Ha rappresentato un punto di riferimento istituzionale affidabile e partecipe, benvenuto a Licia Donatella Messina”

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto Chiara Armenia per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida della Prefettura di Caltanissetta. La sua presenza sul territorio è stata costante, concreta, autorevole. In un momento storico complesso per la provincia, la dottoressa Armenia ha rappresentato un punto di riferimento istituzionale affidabile e partecipe, con un’attenzione sempre vigile su tutte le principali criticità che interessano il nostro territorio».

Così l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, a margine del cambio al vertice della Prefettura di Caltanissetta.

«Dall’emergenza idrica alla viabilità interna, dagli incendi boschivi alla sicurezza pubblica, senza dimenticare il contrasto alla criminalità organizzata in un’area che ancora oggi, come evidenziano le relazioni della DIA, mantiene livelli di presenza mafiosa da non sottovalutare – prosegue Mancuso – la prefetta Armenia ha esercitato il suo ruolo con equilibrio, fermezza e senso dello Stato, affiancando con discrezione ma con decisione l’azione delle istituzioni e la quotidianità dei cittadini».

«A lei va il mio più sincero augurio per il nuovo incarico che la attende a Siracusa, con la certezza che continuerà a onorare la funzione prefettizia con la stessa passione e professionalità dimostrate a Caltanissetta».

«Al nuovo prefetto Licia Donatella Messina, che si accinge a prendere servizio, rivolgo un caloroso benvenuto a nome mio e della comunità che rappresento. Sono certo – conclude Mancuso – che proseguirà lungo la strada della collaborazione istituzionale e dell’ascolto del territorio, con uno sguardo attento alle tante sfide che ancora oggi caratterizzano la nostra provincia».