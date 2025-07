Lo Muto: “Scuola, digitale, energia. Innovazione concreta al servizio della città”

CALTANISSETTA – Nella relazione annuale dell’amministrazione Tesauro, presentata in Consiglio comunale, è emerso con chiarezza il peso strategico assunto dalle deleghe affidate all’assessore Vincenzo Lo Muto. Scuola, transizione digitale, innovazione, informatica e transizione energetica non sono solo settori tecnici: rappresentano l’ossatura di una città moderna, funzionale e vicina ai cittadini. E il lavoro avviato in questo primo anno – come sottolineato dal sindaco – ha dato prova di una visione organica e concreta del cambiamento.

Edilizia scolastica e diritto allo studio: manutenzioni, progetti e servizi



L’attenzione per il mondo della scuola è stata uno dei cardini dell’azione dell’assessorato. In un contesto difficile, segnato anche dalla crisi idrica dell’estate 2024, l’amministrazione ha potenziato le riserve idriche scolastiche (come nel caso della Giovanni Verga, passata da 14.000 a 33.000 litri), garantendo interventi strutturali urgenti per assicurare continuità nei servizi essenziali, soprattutto nelle scuole dotate di mensa.

A ciò si è aggiunta la manutenzione straordinaria della palestra della scuola Santa Lucia, mentre sul fronte della disabilità scolastica è stato avviato un progetto specifico per migliorare i servizi integrativi a favore degli alunni con disabilità. Un’attenzione, questa, che si è estesa anche al trasporto scolastico gratuito per studenti in situazione di disagio e all’adeguamento delle tariffe mensa, calibrate per non gravare eccessivamente sulle famiglie.

Numerosi i progetti educativi promossi, tra cui il concorso creativo “Caltanissetta tra sogno e realtà”, il percorso “La Saccara che vorrei”, l’iniziativa “Gerbera rossa” contro la violenza sulle donne, e “Tutti a tavola, tutti insieme” per favorire l’inclusione alimentare nelle mense scolastiche.

Digitalizzazione e innovazione: al via una nuova stagione amministrativa



Sul versante della transizione digitale, l’assessorato ha puntato su tre direttrici: accessibilità, efficienza e formazione. Sono stati implementati sportelli fisici con facilitatori digitali per supportare i cittadini nei servizi online, è stato potenziato il portale comunale con sistemi di prenotazione integrati, e sono state introdotte nuove soluzioni digitali come il chatbot istituzionale, il software per la gestione cimiteriale Se.Cim e la piattaforma per il monitoraggio della mensa scolastica.

Non meno rilevante l’implementazione della piattaforma “Caltanissetta Digitale” – che offre un’esperienza interattiva della città in 3D – e lo sviluppo di una nuova app comunale pensata per facilitare l’accesso a servizi, eventi e attività commerciali. Un’azione, questa, affiancata da percorsi formativi per studenti e dipendenti pubblici, al fine di diffondere competenze digitali e rafforzare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Transizione energetica: verso una città sostenibile



Lo Muto ha inoltre avviato un percorso strutturato per la transizione energetica. Si parte dall’efficientamento degli edifici pubblici – scuole e impianti sportivi in primis – per arrivare alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con analisi preliminari già in fase avanzata. A queste si aggiungono le azioni per la mobilità sostenibile – tra cui l’installazione di colonnine elettriche – e le campagne di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico, rivolte in particolare alle scuole.

Progetti in corso e visione futura



L’assessore ha indicato nella manutenzione straordinaria degli edifici scolastici una priorità per il futuro, soprattutto per la risoluzione delle criticità legate alle coperture e all’utilizzo degli spazi. Grande attenzione sarà inoltre rivolta alla promozione dei servizi digitali già attivi, attraverso un potenziamento della comunicazione istituzionale e strumenti più accessibili per cittadini e turisti.

Una strategia integrata, tra innovazione e prossimità

“Abbiamo lavorato per costruire un’amministrazione più vicina, più efficiente e più intelligente – ha dichiarato Lo Muto – partendo dai bisogni concreti di famiglie, studenti, scuole e cittadini digitalmente fragili. Il futuro passa dall’innovazione, ma anche dalla capacità di rendere i servizi pubblici realmente fruibili e utili”.

Un approccio pragmatico, che unisce tecnologia, sostenibilità e inclusione, con l’obiettivo – condiviso con l’intera amministrazione – di far evolvere la macchina comunale e migliorare la qualità della vita urbana.