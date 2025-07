Il sindaco Walter Tesauro saluta Chiara Armenia e dà il benvenuto al nuovo Prefetto. “Caltanissetta perde una grande interprete del ruolo prefettizio, una vera amica della Città e delle sue istituzioni”

A seguito del trasferimento del Prefetto Chiara Armenia alla guida della Prefettura di Siracusa, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, rivolge un saluto istituzionale e affettuoso alla rappresentante del Governo che ha accompagnato la città in una delle fasi più complesse della recente amministrazione.

«Fin dal mio insediamento – dichiara il sindaco Tesauro – ho avuto il privilegio di collaborare con una figura autorevole, competente e profondamente attenta alle esigenze del territorio. Il Prefetto Armenia si è distinta per il suo spirito di servizio, per l’equilibrio istituzionale e per l’umanità con cui ha saputo affrontare anche le situazioni più critiche. In particolare, ricordo la sua vicinanza durante l’emergenza idrica che, appena un anno fa, ha messo in ginocchio la nostra comunità. In quei giorni difficili, la sua presenza al fianco delle istituzioni locali fu costante e determinante, un sostegno concreto reso con autorevolezza ma anche con sensibilità e dolcezza».

«Caltanissetta perde una grande interprete del ruolo prefettizio – prosegue il primo cittadino – una vera amica della città e delle sue istituzioni. A lei va il mio più sincero ringraziamento e un caloroso augurio di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico».

«Al contempo – conclude Tesauro – rivolgo un sentito benvenuto al nuovo prefetto di Caltanissetta, certa che troverà nel Comune e nel sottoscritto piena collaborazione istituzionale. Lavoreremo insieme, con spirito costruttivo, per il bene della nostra comunità e per affrontare le nuove sfide che attendono il nostro territorio».