Gommone in avaria rischia di finire sugli scogli a Palermo, intervento della Polizia su moto d’acqua

I poliziotti appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Palermo, a bordo di moto d’acqua, durante le attività di vigilanza costiera nel tratto di mare antistante Vergine Maria, sono intervenuti in soccorso di sei persone che, a bordo di un gommone, urlando ed in preda al panico hanno attirato la loro attenzione. Il natante, in avaria, a causa del forte vento che in quel momento soffiava lungo la costa, rischiava di schiantarsi contro la scogliera; i poliziotti hanno pertanto raggiunto immediatamente il gommone e hanno provveduto, mediante l’uso di una cima galleggiante, a metterlo in sicurezza trainandolo fuori dalla zona di rischio. Gli agenti, dopo essersi accertati delle buone condizioni di salute di tutti i passeggeri, hanno rimorchiato l’imbarcazione nel vicino porticciolo di Marina di Villa Igiea. L’intervento tempestivo dei poliziotti si è rivelato fondamentale e l’operazione di salvataggio è stata così portata efficacemente a termine.