Gioco d’azzardo nascosto nelle famiglie italiane

Il gioco d’azzardo nascosto nelle dinamiche familiari italiane: l’impatto del betting online

Come sappiamo il gioco d’azzardo negli ultimi anni si sta espandendo a macchia d’olio in tutte le fasce d’età della popolazione italiana. Tantissime persone hanno giocato o scommesso almeno una volta nella loro vita, mentre tantissimi appassionati arrivano a spendere migliaia di euro ogni anno sui siti dedicati. Le piattaforme per il gioco e le scommesse si stanno moltiplicando, con promozioni e offerte che sembrano imperdibili, come quelle di casino vulkan. In Italia il problema è particolarmente diffuso e ha addirittura portato a dei decreti legge come il decreto dignità che ha vietato la pubblicità del gioco d’azzardo, nella speranza di diminuire il numero di giocatori.

Il gioco infatti crea dipendenza e ho conseguenze negative non solo sui singoli ma anche sulla società. La situazione è molto delicata e complessa, con molti interessi contrastanti in gioco. Proprio a causa di questi aspetti problematici del gioco avviene spesso che le persone nascondono le loro attività online: in molte famiglie italiane c’è una persona che gioca d’azzardo mentre gli altri componenti della famiglia non lo sanno.

Il gioco nelle famiglie italiane

Come abbiamo anticipato la dipendenza da gioco d’azzardo è un grave problema. Le ragioni che spingono le persone a scommettere e giocare sono molto diverse e possono variare da una famiglia all’altra. Ciò che accomuna tutti questi casi però è che spesso chi gioca lo fa di nascosto. Molto spesso avviene che i figli giochino online senza dirlo ai genitori. Magari sanno che non approverebbero e quindi si chiudono in camera e proteggono i loro dispositivi con delle password in modo da non essere scoperti. Il problema è che a volte si tratta anche di minori, e in questo caso il problema del betting diventa una questione ancora più grave.

Ciò non toglie che il betting sia pericoloso anche per gli adulti. Infatti non sono solo i ragazzi a giocare. In molti casi adulti in difficoltà economica, oppure depressi e annoiati, scoprono il gioco come scappatoia nella speranza di vincere denaro. Quasi sempre le scommesse e il gioco sortiscono l’effetto opposto a quello desiderato: molti adulti sperperano tanto nel gioco d’azzardo.

L’effetto dei segreti

Nella consapevolezza che il gioco è così pericoloso e mal visto avviene spesso che coloro che giocano lo facciano di nascosto. Così iniziano a esserci dei segreti all’interno delle famiglie italiane: i figli nascondono qualcosa ai genitori, oppure uno dei genitori scommette senza farsi vedere dagli altri membri della famiglia. Ovviamente questi segreti sono molto pericolosi per la stabilità e l’unità delle famiglie italiane. Si inizia con un piccolo segreto e in poco tempo ci si abitua a nascondere tante cose.

Inoltre il rischio di essere scoperti esiste sempre, con possibili conseguenze ancora peggiori. Le difficoltà economiche potrebbero peggiorare causando tensioni e aumentando i problemi che già esistevano prima del gioco e che il gioco ovviamente non ha potuto cancellare. Chi tiene segreti poi sviluppa anche un senso di colpa che non può che essere negativo per sé stesso e per chi vive con lui.

Come intervenire

Dato che sappiamo qual è la situazione in Italia oggi è importante proporre delle strategie concrete per migliorare la conoscenza e l’utilizzo delle piattaforme per il gioco d’azzardo. Ogni parte della società ha il suo ruolo da giocare e con l’aiuto delle istituzioni e di organizzazioni dedicate è possibile costruire un futuro migliore, nel quale il gioco d’azzardo non sia così pericoloso per le persone e per le famiglie.

Partiamo dal ruolo dell’educazione e delle scuole. L’educazione inizia fin dall’infanzia ed è quindi importante che ci siano iniziative e discussioni aperte nelle scuole per sensibilizzare ed educare i bambini e i ragazzi. Soprattutto considerando la diffusione dei telefoni e di internet anche nelle fasce di età più giovani è fondamentale che i ragazzi sappiano a che cosa vanno incontro quando entrano in contatto con il mondo online. Questo mondo pieno di possibilità e pericoli può essere utilizzato in modo intelligente, ma un utilizzo sbagliato lo trasforma da risorsa in pericolo.

Un altro aspetto molto importante è quello sociale: è importante discutere apertamente in pubblico dei problemi del gioco d’azzardo, magari con l’aiuto di professionisti, psicologi e terapeuti familiari. I professionisti possono aiutare in quelle situazioni difficili in cui le famiglie si trovano quando il gioco è già entrato all’interno della famiglia. Infine è importante avere delle politiche pubbliche mirate a diminuire la dipendenza dal gioco e a educare tutta la popolazione.

L’importanza della comunicazione in famiglia

In conclusione, il gioco d’azzardo online nascosto tra le mura domestiche sta causando conseguenze gravi per le famiglie italiane. Ragazzi e adulti che giocano di nascosto rischiano di sviluppare dipendenze implicate da bugie, tensioni emotive e difficoltà economiche. Queste situazioni generano disagio, rancore e mancanza di fiducia tra i membri del nucleo familiare.

Per difendere il benessere collettivo è indispensabile favorire un dialogo sincero tra genitori e figli, offrire accompagnamento professionale per chi è a rischio e introdurre azioni di prevenzione nelle scuole e nella comunità. Solo con un’azione condivisa – coinvolgendo la famiglia, le istituzioni e il territorio – è possibile contenere il problema, prevenire la creazione di nuove dipendenze e tutelare un ambiente domestico sereno e solidale.