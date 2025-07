Gela. Rifiuti abbandonati al cimitero Farello, il sindaco Terenziano: “Atto intollerabile”

Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, attraverso una nota, interviene in merito alla segnalazione circa il cimitero Farello e ai rifiuti abbandonati al suo ingresso.

“Oggi sono stato “taggato” da un cittadino che ha segnalato una vergognosa situazione di abbandono rifiuti all’ingresso del Cimitero Farello. Un gesto inaccettabile, ancora più grave se si considera che a pochi passi, nella zona di Settefarine, si trova il CCR (Centro Comunale di Raccolta), dove la maggior parte dei materiali abbandonati può essere conferita a costo zero.

Informo il trasgressore che siamo già in possesso delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Verrà denunciato alle autorità competenti e riceverà una multa severissima, come previsto dalla normativa vigente. Ricordo alla cittadinanza che tutte le isole ecologiche presenti sul territorio comunale sono sottoposte a videosorveglianza attiva. Abbiamo installato sistemi di controllo in ogni area dove insistono queste postazioni e non ci saranno sconti per chi sporca o abbandona rifiuti illegalmente. Invito tutti i cittadini a continuare a collaborare e a segnalare comportamenti incivili. Gela merita rispetto, e lo pretendiamo da tutti.

Tolleranza zero contro chi inquina e sporca. Rispetto per i nostri luoghi, rispetto per i nostri defunti.”