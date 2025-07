Gela, quartiere Settefarine: al via i lavori di riqualificazione

GELA. Sono iniziati i lavori per la riqualificazione per una importante parte del quartiere Settefarine. Il progetto, dell’importo di circa 1,3 milioni di euro, trasformerà una parte degradata in un’area totalmente rigenerata, grazie all’attivazione dei progetti Qualità Abitare di PinQua-Pnrr, coordinati dall’assessore ai Lavori pubblici Lujgi Di Dio e fortemente voluti dal Sindaco Terenziano di Stefano.

Il progetto per il parco urbano di Settefarine mira a rispondere alle necessità di riqualificazione dell’area, creando uno spazio che serva come punto di aggregazione sociale e punto di riferimento per la comunità.

L’intervento prevede la creazione di ampie aree verdi, che fungeranno da polmoni verdi per il quartiere, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’impatto del traffico e delle industrie circostanti. Le aree verdi saranno arricchite da siepi e alberature locali, che non solo contribuiranno a migliorare l’estetica del parco. Lungo i percorsi del parco, saranno posizionati anche spazi di sosta, arredati con panchine e fontanelle, per permettere ai visitatori di godere appieno degli spazi verdi. Per favorire la socializzazione e l’inclusione, il parco disporrà di spazi dedicati a diverse attività: aree gioco per bambini, spazi per il fitness all’aperto, e una zona per gli animali domestici, dove i cani potranno correre liberamente in un ambiente sicuro. Un elemento fondamentale sarà la creazione di percorsi ciclopedonali, che collegheranno il parco al viadotto Settefarine, migliorando la mobilità sostenibile e integrando il parco con il tessuto urbano circostante. Il progetto prevede anche una connessione diretta tra il parco e il viadotto attraverso scale in calcestruzzo, provviste di una canalina per il trasporto delle biciclette, nonché un servoscala che garantirà l’accessibilità alle persone con difficoltà motorie.

Il parco diventerà un centro di aggregazione per la comunità, favorendo l’inclusione sociale e il benessere psicofisico dei cittadini. Il parco rappresenta solo l’inizio di un processo di riqualificazione dell’intera area di Settefarine. Nei prossimi anni, si prevede l’espansione dell’area verde e l’introduzione di nuove attività e servizi, come mercati agricoli, eventi culturali e spazi per il coworking.