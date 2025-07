Gela. Passaggio dell’asse attrezzato allo Stato: incontro strategico con ANAS, Regione e Prefettura

Questa mattina una delegazione del Comune di Gela si è recata presso l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture a Palermo per un incontro di fondamentale importanza con i dirigenti regionali, i rappresentanti dell’ANAS e la Prefettura di Caltanissetta, con l’obiettivo di accelerare il processo di trasferimento dell’asse attrezzato dalla Regione Siciliana allo Stato.



Oggetto dell’incontro è stato il passaggio in gestione all’ANAS di due infrastrutture strategiche per il territorio gelese:

• l’ex autostrada Gela–Siracusa (asse attrezzato);

• l’asse industriale–porto isola, che collega direttamente la zona industriale al porto.



ANAS ha già espresso la propria piena disponibilità ad assumere la gestione di queste opere, che saranno integrate nella rete nazionale e collegate direttamente alla nuova tangenziale di Gela, attualmente in fase di realizzazione.



Durante il confronto, è arrivato l’apprezzamento e il benestare tecnico da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, condizione che consente di avviare ufficialmente l’iter istituzionale, articolato nei seguenti passaggi:

1. Trasmissione dell’istruttoria al Gabinetto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture, on. Alessandro Aricò, che si ringrazia per il forte impegno profuso;

2. Delibera della Giunta Regionale per autorizzare il trasferimento;

3. Decreto ministeriale che formalizzerà definitivamente il passaggio ad ANAS.



«Si tratta di una svolta per Gela – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Terenziano Di Stefano – perché questa infrastruttura rappresenta una colonna portante per il futuro sviluppo logistico, industriale ed economico del nostro territorio. Non si tratta solo di un’opera viaria, ma di un volano per investimenti e opportunità.»



All’incontro erano presenti:

• il Sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano

• il Presidente del Consiglio Comunale, Paola Giudice

• l’Assessore allo Sviluppo Economico, Filippo Franzone

• il delegato del Partito Democratico, Francesco Di Dio

• il responsabile tecnico comunale, ing. Lombardo

• ed il Funzionario della Prefettura la cui presenza ha dato ulteriore valore istituzionale al confronto.



Si ringraziano l’ANAS, nella persona dell’ing. Giovanni Iozza, responsabile del procedimento, dell’Ing Antonucci di Anas e tutti gli attori coinvolti per l’azione congiunta portata avanti in modo unitario e concreto