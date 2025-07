Elettra Unti nuovo direttore dell’UOC Anatomia Patologia dell’ARNAS Civico di Cristina Benfratelli di Palermo

La dott.ssa Elettra Unti è il nuovo direttore dell’UOC Anatomia Patologia dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo. Unti – già responsabile facente funzioni della stessa UOC dal dicembre 2024 – risulta vincitrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “Anatomia Patologica” del presidio ospedaliero “Civico”. Ricoprirà tale incarico con decorrenza dal 1 agosto 2025.

Presso la stessa UOC ha ricoperto l’incarico di Alta Specializzazione in “Diagnostica Istopatologica Molecolare Predittiva”, con coordinamento della Sezione di Biologia Molecolare. Unti ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo, dove si è specializzata in Anatomia Patologica. Ha maturato un particolare background professionale specialistico nell’ambito della diagnostica oncologica predittiva e molecolare, con particolare attitudine all’innovazione tecnologica. La sua formazione è caratterizzata da una particolare declinazione al settore della Biologia Molecolare: vanta sul punto, un dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare e Clinica” conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo; un corso di perfezionamento in “Medicina di Precisione nel Trattamento dei Tumori”, conseguito presso l’Università Campus Biomedico di Roma ed un master in “Metodologie di Anatomia Patologica per lo Studio di Biomarcatori Predittivi di Risposta Terapeutica” conseguito presso l’Università di Napoli Federico II. Sul fronte dell’attività scientifica, invece, spicca la propensione alla ricerca traslazionale e allo studio della patologia dell’adulto e pediatrica. Altresì, ha all’attivo diverse pubblicazioni in riviste scientifiche impattate internazionali.

“L’azienda – afferma Walter Messina direttore generale dell’Arnas “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo – potrà cosi’ avvalersi di un professionista assai qualificato, che certamente apporterà un contributo costruttivo su questo versante assistenziale. Alla dott.ssa Unti rivolgo sinceri auguri a nome dell’azienda e di tutta la direzione strategica”.