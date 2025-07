Delia, successo travolgente per il concerto di Riccardo Fogli: piazza gremita e grande entusiasmo popolare

DELIA – Un’intera comunità stretta attorno alla musica, al calore di una serata estiva e al carisma di un artista senza tempo. Il concerto di Riccardo Fogli, andato in scena ieri sera nella centralissima piazza Madrice di Delia, ha registrato un successo straordinario: una folla gremita ha cantato a squarciagola i grandi successi dell’ex voce dei Pooh, in un’atmosfera festosa e coinvolgente che ha trasformato il cuore del paese in un grande abbraccio collettivo.

A fare da cornice all’evento, una piazza letteralmente stracolma, a testimonianza di quanto la scelta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfilippo Bancheri, sia stata ancora una volta vincente. È stato lo stesso primo cittadino, attraverso i social, a esprimere grande soddisfazione per l’esito della serata, definendola con orgoglio “una scelta premiata dalla partecipazione straordinaria della gente e dalla magia che solo la musica sa creare”.

Riccardo Fogli ha incantato il pubblico con i brani che hanno segnato intere generazioni, da Storie di tutti i giorni a Tanta voglia di lei, regalando un concerto carico di emozioni e nostalgia. La risposta del pubblico, composto non solo da residenti ma anche da tanti arrivati dai paesi vicini, ha confermato come Delia sia riuscita a trasformarsi, almeno per una sera, in un palcoscenico di grande richiamo.

Un risultato che conferma la lungimiranza dell’amministrazione Bancheri, che già lo scorso anno aveva registrato il pienone con il concerto di Amedeo Minghi, sempre in piazza Madrice. Un fil rouge che lega la proposta culturale del Comune a un’attenta selezione artistica capace di intercettare gusti trasversali e di riunire tutta la comunità.

Ancora una volta, dunque, Delia dimostra che anche nei piccoli centri le scelte ponderate e la valorizzazione della cultura possono generare eventi di grande impatto, paragonabili per qualità e partecipazione a quelli delle realtà urbane più grandi. E quando il pubblico risponde con questo entusiasmo, la musica diventa il miglior veicolo di aggregazione e identità.