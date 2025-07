Conflavoro sceglie Marcus Coluzzi per guidare il rilancio dell’automotive siciliano

Il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara, ha nominato Marcus Coluzzi, presidente regionale del settore automotive dell’associazione datoriale, recentemente riconosciuta come maggiormente rappresentativa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un traguardo che consolida la legittimità di Conflavoro come interlocutore autorevole per le PMI e rafforza la trasparenza nel sistema delle relazioni industriali. “Marcus incarna i valori fondanti di Conflavoro: competenza, radicamento territoriale e visione strategica”, afferma Pullara.

“La sua esperienza e la capacità di innovare e creare rete lo rendono la figura ideale per guidare il cambiamento in un settore in piena transizione.” Coluzzi, imprenditore agrigentino con una solida esperienza nel mondo dell’automotive, raccoglie la sfida con entusiasmo e senso di responsabilità. La sua missione? Riaccendere il motore di un comparto che da anni affronta difficoltà strutturali e mancanza di personale qualificato. “Essere chiamato a rappresentare la categoria è per me un onore e una grande responsabilità- dichiara il neo presidente-. Da troppo tempo l’automotive siciliano è in crisi: è il momento di creare opportunità, partendo dalla formazione dei giovani.”

Tra le priorità del nuovo presidente, infatti, c’è l’avvio di un dialogo concreto con gli istituti di formazione professionale. “L’obiettivo è inserire nuove leve nei team aziendali- spiega Coluzzi- offrendo percorsi formativi che trasformino i giovani in veri professionisti del settore. Per questo vogliamo avviare un dialogo con gli istituti di formazione”. Conflavoro punta, dunque, su una figura radicata nel territorio e con esperienza nel settore, per affrontare le criticità che da tempo frenano lo sviluppo.