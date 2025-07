Caltanissetta, torna “Connessioni Urbane – Creative Vibes”: arte, musica e cultura nel cuore della città. Appuntamento venerdì 11 luglio dalle 18 alla Strata ’a Foglia

Torna a Caltanissetta “Connessioni Urbane – Creative Vibes”, l’evento che fonde arte, musica e cultura in una grande festa collettiva nel cuore del centro storico. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 18, nella storica cornice della Strata ’a Foglia, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico urbano aperto alla creatività.

Dopo il successo delle prime due edizioni, la manifestazione si ripropone con una veste rinnovata, ancora più ambiziosa e coinvolgente. “Connessioni Urbane” nasce con l’obiettivo di valorizzare il tessuto urbano attraverso linguaggi contemporanei e forme espressive trasversali, promuovendo inclusione, partecipazione e creatività come strumenti di rigenerazione culturale e sociale.

Il programma è ricco e articolato. L’Art Experience porterà installazioni, performance e laboratori artistici lungo la via, trasformandola in un museo a cielo aperto. Gli spazi espositivi del Market Vintage & Design ospiteranno selezionati espositori di moda, vinili, oggetti d’epoca e artigianato creativo, offrendo ai visitatori un’esperienza tra stile, memoria e innovazione.

La musica sarà uno degli elementi portanti dell’evento. DJ della scena house ed elettronica animeranno la serata con sonorità coinvolgenti, capaci di rendere viva ogni parte della strada. Novità assoluta di questa edizione sarà il palco riservato alla musica dal vivo, con l’esibizione di band capaci di fondere generi e linguaggi diversi, trasformando la performance in un momento collettivo di energia e identità condivisa.

L’evento è stato promosso da Officina degli Artisti con il sostegno del Comune di Caltanissetta, in particolare dell’Assessorato agli Eventi, guidato da Toti Petrantoni, che ha sostenuto con convinzione l’intera manifestazione.

«Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore Petrantoni – del lavoro di pianificazione portato avanti per questa edizione. Connessioni Urbane è un progetto in cui crediamo fortemente, perché coniuga cultura, partecipazione e valorizzazione dei luoghi identitari della nostra città. Ci sono tutti i presupposti affinché questa terza edizione possa essere coronata da un grande successo, sia in termini di pubblico che di impatto culturale».

Sulla stessa linea l’assessore all’Identità Pierpaolo Olivo, che sottolinea il valore simbolico e culturale del luogo che ospita l’iniziativa: «La Strata ’a Foglia è parte del DNA nisseno, un luogo che appartiene da sempre alla nostra storia collettiva. È attraverso eventi come questo che possiamo far riscoprire alle nuove generazioni il significato profondo di questi spazi, ricchi di memoria e tradizione. In quanto assessore all’Identità, non posso che essere anch’io soddisfatto, assieme al collega Petrantoni, del fatto che l’amministrazione comunale continui a valorizzare e riqualificare questi luoghi centrali del nostro centro storico».

“Connessioni Urbane – Creative Vibes” si conferma così come uno degli appuntamenti più originali e significativi della scena culturale estiva nissena. Un evento che invita a riscoprire il centro storico come spazio vivo, attraversato da idee, suoni e relazioni autentiche.

L’ingresso è libero.