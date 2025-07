Caltanissetta si prepara ad accogliere i The Kolors: “Pronto come va” è il brano più trasmesso in radio

CALTANISSETTA – Grande attesa a Caltanissetta per il concerto dei The Kolors, in programma giovedì 24 luglio alle ore 21 in viale Regina Margherita, nell’ambito della rassegna Estate Nissena 2025. Un appuntamento che si preannuncia come uno dei più partecipati e coinvolgenti dell’intera stagione, non solo per la fama della band, ma anche per il momento straordinario che sta vivendo a livello musicale.

Proprio in questi giorni, infatti, il brano “Pronto come va” ha conquistato la prima posizione nella classifica EarOne, risultando il pezzo più trasmesso dalle radio italiane. Una conferma del grande seguito del gruppo capitanato da Stash, che con la sua hit ha superato anche il tormentone estivo di Alfa e Manu Chao, sceso al secondo posto dopo tre settimane al vertice.

Pronto come va, brano pop dalle sonorità estive uscito il 16 maggio 2025 che mescola nostalgia anni ’80 e modernità, con un sound “pharrelliano” che combina groove, synth e contaminazioni funk. Come ha spiegato Stash, “Pronto come va è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio”.

Il concerto è organizzato dall’Assessorato agli Eventi del Comune di Caltanissetta, guidato da Toti Petrantoni, ed è il risultato di una scelta artistica ben ponderata, premiata dall’attualità e dal successo radiofonico della band.

A commentare con entusiasmo il successo in radio dei The Kolors , un intervento congiunto del sindaco Walter Tesauro e dell’assessore Petrantoni:

«È sicuramente di buon auspicio che alla vigilia del concerto a Caltanissetta, che per noi ha rappresentato uno sforzo organizzativo importante per regalare un grande evento ai nostri cittadini, giunga la notizia che proprio i The Kolors guidano le classifiche radiofoniche. La leggiamo come un segnale positivo – dichiarano – e come un buon presupposto affinché viale Regina Margherita si riempia di pubblico, non solo da Caltanissetta ma da tutta L’Isola . Il nostro è un invito aperto a tutti: vi aspettiamo numerosi per un concerto che, ovunque è andato in scena, ha ricevuto recensioni entusiaste. Si preannuncia un grande evento».

Il live dei The Kolors, gratuito e aperto al pubblico, sarà un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza musicale di alto livello in una delle principali arterie della città, simbolo della rinascita culturale che l’amministrazione sta portando avanti.

Caltanissetta si prepara così ad accogliere uno dei gruppi più amati del panorama pop italiano, nel cuore di un’estate che guarda con decisione alla musica e alla partecipazione.