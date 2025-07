Caltanissetta. L’opera “È L’ora… l’arrivo degli Anticristi” dell’artista nisseno Salvatore Gumina tra le vincitrici del Premio Internazionale “Io sono l’artista”

È stata premiata al premio internazionale di Arte Contemporanea denominato “Io sono l’artista – The Artist’s Voice” rientrando tra le prime dieci opere, alla presenza di lavori realizzati da artisti provenienti da tutta Europa, l’opera dal titolo “È L’ora… l’arrivo degli Anticristi” di SOTIR “Salvatore Gumina”. Promosso da PitturiAmo, ha celebrato la sua anteprima il 21 giugno 2025 nella suggestiva cornice del Casale di Emma, a Resuttano, nel cuore della Sicilia. “IO SONO L’ARTISTA” non è solo un premio, ma un vero percorso di valorizzazione dell’identità artistica. L’evento è un’iniziativa che vuole dare spazio alla voce autentica degli artisti, offrendo visibilità concreta, opportunità professionali e occasioni di crescita reale. PitturiAmo ha ideato questo format per affermare un concetto forte: l’artista non è solo colui che crea, ma colui che comunica, che racconta e che lascia un segno.

I vincitori avranno accesso a un mondo pensato per accompagnarli in un’esperienza espositiva e promozionale che unisce prestigio e concretezza. L’edizione 2025 ha premiato dieci artisti straordinari, provenienti da contesti culturali diversi, ma accomunati da un linguaggio espressivo potente e personale. I vincitori del Premio “IO SONO L’ARTISTA – The Artist’s Voice” sono: Natalie Ahmetovic De Vries (Paesi Bassi), Juliette Cappe (Francia), Maria Escano (Spagna), Salvatore Gumina (Italia), Dušan Kokoška (Slovacchia), Frédéric Léna (Francia), Metzler Sieglinde (Germania), Angelė Šimoliūnienė (Lituania), Roberto Tedoldi(Italia), Riccardo Testa (Italia), L’opera di Sotir verrà esposta presso la Galleria Roccart di Firenze, nel cuore artistico della città, dal 22 novembre al 6 dicembre 2025, è una grande tela orizzontale, il quale osservatore si trova davanti ad un teatro, con un palco affollato di personaggi. Sullo sfondo si evincono due presenze di grandi dimensioni che rappresentano gli Anticristi, al centro l’emblematica visione della torre di Babele, a seguire da sinistra verso destra si denota un sacerdote atto a benedire due uomini in un matrimonio, una donna che ha deciso di abortire il proprio bimbo che si intravede nello schermo ecografico del monitor, ancora un politico che decanta virtù osannato dal popolo/sudditi. In primo piano un lettino con un paziente che subisce dei trattamenti sanitari obbligatori, un sacerdote che benedice un peccatore e a conclusione due bambini intenti e incantati davanti i monitor dei PC/Tablet/TV. Un pubblico inerme osserva lo spettacolo e a sinistra all’interno di un palchetto laterale si denota una presenza, è Sotir l’artista. Sotir con quest’opera ancora una volta di denuncia riassume l’attuale stile di vita, le scelte condizionate da un mondo occidentale allo sfascio, lontano dal creatore. Sotir ancora una volta proietta in un macabro progresso/regresso attuale. Segue link con gli artisti premiati e le loro opere. https://www.pitturiamo.eu/arte-contemporanea/10-artisti-10-visioni-ecco-chi-ha-conquistato-il-premio-io-sono-lartista-the-artists-voice/