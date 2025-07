Caltanissetta. L’assessore Candura: “Cultura, teatro e pari opportunità. La bellezza come motore di coesione sociale”

CALTANISSETTA – Nel bilancio del primo anno di amministrazione Tesauro, presentato in Consiglio comunale, il settore della cultura occupa un ruolo di rilievo. L’assessora Giovanna Candura, con deleghe che abbracciano cultura, pari opportunità, teatro e rapporti con la Diocesi, ha tracciato un anno ricco di eventi, progetti e iniziative che hanno dato vitalità al tessuto sociale e culturale della città. “La cultura – ha dichiarato – non è un lusso, ma una necessità per costruire comunità, stimolare il pensiero e rafforzare l’identità collettiva”.

“Settembre è Nisseno” e grandi eventi: una città in festa



Il fiore all’occhiello dell’assessorato è stato l’aver contribuito al cartellone “Settembre è Nisseno 2024”, realizzato in sinergia con l’assessore Salvatore Petrantoni che è stato il motore del palinsesto. Un calendario fitto di manifestazioni – dal 23 agosto fino a settembre – che ha portato in scena teatro, cinema, musica e spettacoli dal vivo. Gli eventi, ospitati in location come Villa Amedeo, Corso Umberto e Villa Cordova, hanno richiamato non solo i cittadini, ma anche gli emigrati rientrati per le vacanze estive, rafforzando il legame affettivo con la città.

Di grande impatto anche la visita della delegazione rumena guidata dal Console della Romania, con momenti di scambio culturale e artistico che hanno consolidato i rapporti con la comunità straniera residente in città.

Teatro Regina Margherita: tra storia e contemporaneità, tante attività nonostante le difficoltà

Il 2024/2025 è stato per il Teatro Regina Margherita un anno significativo, ma non privo di criticità. Nonostante il teatro non abbia avuto una propria stagione comunale con una direzione artistica definita, a causa delle note vicende tecnico-burocratiche che hanno riguardato il percorso selettivo del direttore artistico individuato tramite bando, la struttura non ha perso la sua centralità culturale.

Pur in assenza di una stagione teatrale comunale formalmente organizzata, il teatro ha ospitato una serie di eventi, spettacoli e manifestazioni di rilievo che hanno mantenuto vivo il rapporto con il pubblico e confermato il suo ruolo di fulcro culturale della città. Tra questi, la rassegna “Theatron – Peppe Nasca” con dodici spettacoli, festival e concorsi musicali, oltre a iniziative rivolte agli studenti e al mondo del volontariato.

Particolarmente significativa la celebrazione del 150° anniversario del Teatro Regina Margherita, con convegni, mostre, annulli filatelici e lo spettacolo teatrale “Il Birraio di Preston”. Per il 2025 sono già in programmazione nuove rassegne e attività di alto profilo per consolidare ulteriormente questo patrimonio culturale.

Rapporti con la Diocesi e le celebrazioni religiose

La collaborazione con la Diocesi di Caltanissetta è stata rafforzata in vista delle celebrazioni per il 400° anniversario dell’apparizione di San Michele, Patrono della città. L’assessorato ha lavorato in stretta sinergia con la Chiesa, la Questura, la Pro Loco e la Soprintendenza per coordinare eventi di grande partecipazione e rilevanza storica.

Allo stesso modo, sono state sostenute numerose iniziative religiose e di culto, come la Festa della Madonna dei Gulfi, la festa del SS. Crocifisso e di S. Isidoro, e le celebrazioni legate alla Madonna di Fatima.

Biblioteca Scarabelli e Palazzo Moncada: cultura diffusa e spazi aperti

L’assessorato ha valorizzato la Biblioteca Scarabelli, che oggi garantisce un’apertura pomeridiana fino alle 20:00, molto apprezzata da studenti universitari e utenti abituali. Nelle sue sale si sono svolte presentazioni di libri, convegni, cerimonie civili e iniziative culturali di rilievo.

Anche Palazzo Moncada è stato trasformato in un laboratorio culturale permanente, ospitando mostre d’arte contemporanea, rassegne fotografiche, eventi musicali e presentazioni editoriali. Dal giugno 2024 al maggio 2025 sono state realizzate oltre 15 mostre, con una programmazione già definita fino a fine 2025, che include il Festival del Merletto e Ricamo Siciliano e la mostra antologica dedicata all’artista Lorenzo Lombardo.

Pari opportunità e sensibilizzazione sociale



L’assessorato ha affiancato agli eventi culturali iniziative di sensibilizzazione, come progetti nelle scuole e incontri pubblici, volti a promuovere il rispetto delle diversità e l’inclusione sociale. La collaborazione con associazioni e realtà no profit ha rafforzato un approccio partecipativo, capace di unire cultura e cittadinanza attiva.

Una visione che guarda oltre l’evento

“Non si tratta solo di organizzare spettacoli o mostre – ha sottolineato Candura – ma di dare valore alla cultura come strumento di crescita collettiva, di memoria e di innovazione. Questo primo anno ci ha dimostrato che Caltanissetta ha voglia di cultura e di spazi per esprimersi. Il nostro compito è continuare a sostenerla con competenza e passione”.