Caltanissetta, l’assessore Aiello: “Legalità, decoro, sicurezza. Un’azione costante per una città più vivibile”

CALTANISSETTA – Legalità, ambiente, sicurezza e prevenzione: sono queste le coordinate dell’azione amministrativa portata avanti nel primo anno di mandato dall’assessore Oscar Aiello, al centro della relazione illustrata dal sindaco Walter Tesauro in Consiglio comunale. Un impegno diffuso, che ha interessato aree decisive della vita urbana come la Polizia Municipale, la tutela ambientale e la Protezione Civile, con l’obiettivo dichiarato di rendere Caltanissetta una città più ordinata, sicura e sostenibile.

Polizia Municipale: più controlli, più presenza, più sicurezza



Uno dei primi risultati ottenuti dall’assessorato riguarda il potenziamento della Polizia Municipale. L’istituzione del terzo turno serale, con pattuglie operative fino alle ore 24 (e fino all’una di notte in estate), ha rappresentato una svolta nella presenza del corpo sul territorio, consentendo interventi tempestivi in caso di incidenti notturni e rafforzando la percezione di sicurezza nei quartieri.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto ai comportamenti illeciti. Grazie a una nuova gestione dello street control, sono stati intensificati i controlli sui veicoli sprovvisti di assicurazione, revisione o segnalati come rubati. Parallelamente, si è lavorato all’implementazione della videosorveglianza in aree finora scoperte: Villaggio Santa Barbara, Villa Amedeo, Parco Robinson, Villa Monica e Giardino della Legalità. Sistemi attualmente in fase esecutiva che garantiranno un monitoraggio costante e una deterrenza efficace.

Non meno significativa è stata l’azione contro l’abusivismo commerciale e l’abbandono illecito dei rifiuti, affrontati anche attraverso l’utilizzo mirato delle videocamere e l’incremento dei controlli su strada, sia con pattuglie veicolari che appiedate. Per rafforzare il ruolo degli agenti, il Comune ha ottenuto dalla Prefettura il riconoscimento della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” per il nuovo personale assunto.

Ambiente: dai simboli ai fatti, per una città più verde e civile

L’assessorato ha promosso interventi ambientali che coniugano sensibilizzazione, rigenerazione e azione concreta. Emblematica, in tal senso, la prima “Festa dell’Albero” svoltasi il 21 novembre 2024, durante la quale sono stati piantati alberi per ogni bambino nato in città. Un gesto simbolico, ma anche un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nella promozione del verde urbano.

Importante anche il riconoscimento “Comune Plastic Free 2025”, ottenuto da Caltanissetta per la prima volta grazie alle politiche messe in campo contro l’uso della plastica monouso e a favore della sostenibilità ambientale.

Sul fronte del decoro, è stata riqualificata un’area abbandonata tra via De Roberto e via De Cosmi, oggi trasformata in sentiero pedonale; mentre in collaborazione con ANAS sono state installate nuove videocamere lungo la SS121 per contrastare l’abbandono di rifiuti.

Di rilievo anche il nuovo affidamento triennale del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, assegnato tramite procedura pubblica, che garantirà un maggior numero di interventi su aiuole, rotatorie e aree verdi. Grazie a un finanziamento regionale di 50.000 euro, è stato inoltre avviato il rifacimento di un muro perimetrale crollato a Villa Monica e altri interventi di recupero.

Infine, è stato dato il via all’iter per la bonifica dell’ex miniera Gessolungo: dopo il dissequestro dell’area, sono stati eseguiti sopralluoghi e campionamenti per classificare i rifiuti presenti e definire l’intervento di risanamento.

Protezione Civile: premiata l’eccellenza del modello nisseno

Il lavoro dell’assessorato è stato riconosciuto anche a livello regionale. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha conferito a Caltanissetta due menzioni speciali: “Resilienza”, per l’organizzazione della struttura comunale, la diffusione del Piano di Protezione Civile e le attività di prevenzione nelle scuole; e “Volontariato Amico”, per l’impegno nella valorizzazione del volontariato e nell’attuazione di progetti coerenti con l’Agenda 2030 ONU.

Tra le azioni più rilevanti, l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio incendi di interfaccia, il nuovo catasto incendi, e l’avvio dell’iter per realizzare un’area operativa alla fine di via Rochester, pensata per la gestione delle emergenze.

In corso anche il rinnovo delle convenzioni con le associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio, in un’ottica di piena collaborazione operativa.

Una visione concreta, fondata sul senso civico

“Abbiamo lavorato sul campo, ogni giorno, con l’obiettivo di rendere Caltanissetta più sicura, più pulita, più consapevole – ha dichiarato Aiello –. Le telecamere, i nuovi turni, le riqualificazioni non sono solo azioni tecniche, ma atti di rispetto verso i cittadini onesti. E sul rispetto reciproco si costruisce una comunità migliore”.

Un anno intenso, che ha visto l’assessorato operare in una logica di prevenzione, controllo e miglioramento continuo, sempre con uno sguardo rivolto alla sicurezza dei cittadini e alla tutela del bene comune.