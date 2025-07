Caltanissetta. Interruzione idrica per manutenzione straordinaria. Il sindaco Tesauro: “Una nuova linea per c.da Sabucina”

Siciliacque ha comunicato che saranno effettuati i collegamenti di una nuova linea.

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, nelle scorse settimane, aveva chiesto all’Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni la costituzione di un tavolo tecnico sottolineando che “i continui e ripetuti guasti alla rete idrica gestita da Siciliacque stanno causando gravi disagi alla popolazione per la prolungata interruzione dell’erogazione dell’acqua, bene essenziale e di primaria necessità. Ho chiesto, pertanto, di voler convocare, con urgenza, un tavolo tecnico con Siciliacque, al fine di individuare soluzioni efficaci e definitive per porre fine a tali disservizi, nell’interesse dei cittadini del territorio nisseno”.

Siciliacque, ente gestore per la fornitura idrica, nella giornata di ieri ha comunicato al Comune di Caltanissetta che per due giorni, da martedì 22 a giovedì 24 luglio, sarà sospesa l’erogazione nelle zone rifornite dall’acquedotto Blufi-Madonie Ovest nel tratto che va dalla centrale di Cozzo della Guardia in direzione Serradifalco per eseguire i collegamenti della nuova linea realizzata in contrada Sabucina.

L’intervento di manutenzione straordinaria, come indicato dalla stessa nota di Siciliaque e inerente la sostituzione dell’attuale linea con un’altra che consentirà un’erogazione costante e priva di perdite, dovrebbe garantire un miglioramento generale delle condizioni di servizio per tutti gli utenti.

Nello specifico, dalla nota di Siciliacque sono indicate le sostituzioni di alcune apparecchiature di sfiato e scarico ed alcuni interventi di manutenzione.

Il Comune di Caltanissetta rimarrà alimentato con l’acquedotto Madonie Est per 25 l/s, mentre saranno sospese le forniture ai comuni di San Cataldo, al Consorzio di Bonifica di Caltanissetta ed al CEFPAS.

Alla fine degli interventi, le forniture saranno riattivate/ripristinate secondo il programma di seguito indicato:

– CB4 Caltanissetta: entro le ore 01:00 del 24/07/25

– Comune di Caltanissetta (Santa Barbara, Trabonella): entro le ore 23:00 del 24/07/25;

– Comune di Caltanissetta (serbatoio San Giuliano)

– Cefpas: entro le ore 24:00 del 24/07/25