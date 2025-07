Caltanissetta in attesa dei The Kolors: un’ondata di fan da tutta la Sicilia colora Viale Regina Margherita

CALTANISSETTA – La città si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate con il concerto dei The Kolors, in programma questa sera in Viale Regina Margherita. L’entusiasmo è alle stelle: già dal primo pomeriggio, nonostante un caldo torrido con punte di quasi 40 gradi, centinaia di fan si sono posizionati sotto il palco per assicurarsi i posti migliori. Fasce colorate, magliette personalizzate e bandiere dedicate alla band hanno trasformato il viale in un caleidoscopio di colori e musica, con cori e canti che anticipano l’energia della serata.

Il successo di pubblico era prevedibile, considerando che il gruppo campano sta vivendo un momento d’oro. Negli ultimi giorni, i The Kolors guidano le classifiche radiofoniche italiane con il loro ultimo singolo, che continua a scalare posizioni e a conquistare ascolti in tutta la penisola. Questo ha reso ancora più significativa la scelta di ospitarli a Caltanissetta, scelta fortemente voluta dall’assessore Petrantoni e condivisa dall’intera amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro.

L’afflusso di pubblico non si limita ai nisseni. Sono tantissimi i fan arrivati da ogni angolo della Sicilia, da Palermo a Ragusa, da Agrigento a Messina. Non mancano addirittura gruppi provenienti da fuori regione, con un pullman organizzato dalla Campania e, in particolare, da Napoli, città di origine della band. Un segno evidente di quanto i The Kolors riescano a unire generazioni e territori, portando con sé un seguito appassionato e fedele.

“Abbiamo voluto regalare alla città un evento di alto livello – spiega l’assessore Petrantoni – perché crediamo che momenti come questi siano fondamentali non solo per l’intrattenimento, ma anche per migliorare la qualità della vita e dare a Caltanissetta l’occasione di sentirsi protagonista”. L’amministrazione comunale, consapevole della grande partecipazione, ha predisposto un sistema di mobilità speciale con pullman navetta e ha lanciato un appello alla prudenza e al rispetto delle regole.

La tensione organizzativa è accompagnata da una soddisfazione palpabile. “Vedere già nel pomeriggio queste prime file così gremite e colorate è motivo di orgoglio – aggiunge Petrantoni – significa che la scelta è stata apprezzata e che la nostra città ha voglia di vivere grandi emozioni”.

Con il calare della sera, il viale si prepara a diventare il cuore pulsante di Caltanissetta, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. La musica dei The Kolors, tra le più suonate nelle radio italiane e amata da un pubblico trasversale, è pronta a infiammare il pubblico e a regalare una notte di pura energia. Tutto lascia presagire che questo appuntamento sarà ricordato come uno degli eventi più importanti dell’estate nissena.