Caltanissetta. Gambino: “Tutti contenti per i dissalatori, ma in città manca l’acqua”

“Tutti contenti perché hanno istallato i dissalatori. A Caltanissetta manca l’acqua perché la conduttura Ancipa si è interrotta per ben tre volte in 15 giorni.” A dichiararlo è il consigliere comunale di Caltanissetta, Roberto Gambino, circa le sospensioni della distribuzione idrica avvenute in questi giorni in città a causa di guasti, mentre il caldo torrido continua ad avanzare. “Lo scorso anno ho presentato denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio – conclude Gambino -, penso che il fascicolo sia ancora aperto, basta integrarlo con questi nuovi fatti.