Caltanissetta. Degrado IACP, il consigliere Di Dio rompe il silenzio: “Quartieri popolari abbandonati e dimenticati”

Nel corso della seduta di Question Time del 7 luglio, il consigliere comunale Fabrizio Di Dio ha portato all’attenzione dell’aula una problematica che da anni resta irrisolta e che riguarda direttamente la qualità della vita di centinaia di cittadini: lo stato di abbandono delle strade e dei giardini ricadenti in aree di proprietà dell’IACP, l’Istituto Autonomo Case Popolari, ma di fatto utilizzati quotidianamente come spazi pubblici.

Nel suo intervento, Di Dio ha denunciato una situazione che definisce «non più tollerabile», evidenziando come molte di queste strade siano oggi impraticabili, caratterizzate da marciapiedi dissestati, buche pericolose e aree verdi ormai ridotte a discariche a cielo aperto. A fronte di questa condizione di degrado, il consigliere ha sottolineato l’urgenza di un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.

«I cittadini – ha dichiarato – non sono interessati a sapere se quelle strade siano formalmente di competenza comunale o dell’IACP. Per loro sono strade pubbliche a tutti gli effetti, perché lì ci vivono, ci camminano ogni giorno, ci portano i bambini a scuola. E ciò che chiedono è semplicemente sicurezza, decoro e dignità».

L’interrogazione ha avuto come obiettivo quello di stimolare un’azione concreta da parte dell’amministrazione, affinché si apra un tavolo di confronto con l’IACP per definire le rispettive competenze e, soprattutto, per avviare interventi di manutenzione, anche straordinaria, nei quartieri interessati.

«Non possiamo continuare a ignorare il problema – ha concluso Di Dio –. Non è accettabile che intere zone della città vengano lasciate al degrado solo perché manca chiarezza sulla titolarità delle aree. È tempo di smettere di rimpallarsi le responsabilità e iniziare a fare qualcosa di concreto».