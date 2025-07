Caltanissetta, concerto dei The Kolors: maxi operazione di sicurezza con oltre 40 volontari della Croce Rossa

Il concerto dei The Kolors, considerato l’evento clou dell’estate nissena, vede la città mobilitarsi con una macchina organizzativa di alto livello, capace di coniugare spettacolo e sicurezza. L’intero Viale Regina Margherita si trasforma in un’arena a cielo aperto, accogliendo un pubblico numeroso e festante.

A garantire la sicurezza degli spettatori c’è un dispiegamento imponente di forze: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale presidiano l’area, coordinandosi con la Protezione Civile per una gestione ordinata dell’afflusso e della viabilità.

Un ruolo centrale è svolto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, che allestisce un articolato dispositivo sanitario: oltre 40 volontari, 3 ambulanze, 1 auto medica, 1 équipe medica, un punto di primo intervento e una Sala Operativa Mobile per coordinare tutte le attività sul posto. Il presidio sanitario garantisce un’assistenza immediata a chiunque ne abbia bisogno, con personale pronto a intervenire in ogni area strategica.

Il punto di primo intervento, collocato nei pressi del parcheggio dell’Agenzia delle Entrate, è il riferimento principale per eventuali emergenze, insieme alla possibilità di contattare il Numero Unico 112 o il personale CRI e delle associazioni di volontariato presenti tra il pubblico.

Il concerto dei The Kolors è non solo un appuntamento musicale, ma anche un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e volontariato garantisce eventi di grande richiamo in totale sicurezza.