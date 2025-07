Caltanissetta. Cgil, Cisl E Uil: “Grazie a Chiara Armenia, la sua presenza punto di riferimento per l’intera provincia”

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente attraverso le figure di Rosanna Moncanda, Carmela Petralia e Salvatore Guttilla, inviano parole di ringraziamento al Prefetto uscente di Caltanissetta, dottoressa Chiara Armenia, trasferita alla guida della Prefettura di Siracusa, offrendo inoltre il benvenuto a Licia Donatella Messina

“E ‘doveroso rivolgere un saluto e un ringraziamento al Prefetto di Caltanissetta la dottoressa Chiara Armenia che è stata trasferita alla guida della Prefettura di Siracusa. In questi anni, la sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento autorevole e costante per l’intera provincia, dimostrando una straordinaria cura e attenzione nei confronti delle problematiche sociali e occupazionali che affliggono il nostro territorio. La sua capacità di ascolto e la prontezza nell’affrontare le sfide più complesse hanno lasciato un segno tangibile, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere iniziative volte al benessere della cittadinanza. Desideriamo ringraziare sentitamente il Prefetto Chiara Armenia per il lavoro instancabile svolto, per la passione e la professionalità con cui ha ricoperto il suo ruolo. La sua guida ferma e la sua sensibilità hanno saputo interpretare al meglio le esigenze della comunità nissena, ponendosi sempre al fianco dei cittadini, dei lavoratori e delle istituzioni locali. Auguriamo al Prefetto Chiara Armenia il meglio per il suo nuovo incarico, certi che la sua competenza e la sua umanità continueranno a contraddistinguerla. Rivolgiamo un benvenuto al nuovo prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, sicuri che continueremo a lavorare con grande sinergia. In un momento storico che ci vede affrontare sfide significative, dalla tutela del lavoro alla sicurezza, dalla coesione sociale allo sviluppo economico, il ruolo della Prefettura è più che mai centrale. Come rappresentanti dei lavoratori crediamo fermamente che un dialogo aperto e costruttivo tra tutte le parti sociali sia la chiave per trovare soluzioni efficaci e garantire la stabilità e la crescita del nostro territorio.”