“Caltanissetta cambia passo”: il Comune lancia la campagna informativa sui lavori per strade e piste ciclabili

Un piano di interventi senza precedenti sulla viabilità cittadina e una campagna di comunicazione per tenere aggiornati i cittadini. Caltanissetta si prepara a cambiare volto con l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria su 26 chilometri di strade e piste ciclabili, e lo fa affiancando al cantiere anche un’azione di informazione capillare, voluta dall’assessore all’Identità e alla Comunicazione Pierpaolo Olivo.

Con lo slogan “Caltanissetta cambia passo” campeggiante sui manifesti affissi in città, l’amministrazione comunale ha deciso di parlare direttamente ai cittadini, illustrando le ragioni e gli obiettivi di un progetto che punta a migliorare radicalmente la viabilità urbana. Non solo rifacimento del manto stradale, ma una vera e propria rigenerazione urbana che, come si legge nella campagna, renderà la città «più sicura e più bella».

«Si tratta di un intervento complesso e profondo – spiega l’assessore Olivo – frutto di una programmazione attenta da parte degli uffici comunali, che hanno dato priorità alle situazioni più critiche presenti sul territorio. Abbiamo ritenuto fondamentale accompagnare questo processo con una campagna chiara, trasparente e diretta, per informare e sensibilizzare i cittadini».

L’iniziativa arriva in un momento in cui, anche sui social, non sono mancate alcune lamentele: da chi ha segnalato disagi legati alla viabilità modificata per i lavori, a chi ha espresso disappunto per l’assenza della propria via nell’elenco degli interventi previsti. L’amministrazione, tuttavia, ribadisce che ogni decisione è stata presa tenendo conto delle priorità oggettive, con l’impegno a estendere gli interventi progressivamente a tutto il tessuto urbano.

«Rifacciamo la città insieme» recita uno dei passaggi chiave della campagna, che sottolinea anche la necessità di un’alleanza tra cittadini e istituzioni. «Chiediamo pazienza – si legge nei manifesti – la vostra collaborazione è il nostro motore».

L’invito alla cittadinanza è anche a seguire gli aggiornamenti sui canali social del Comune e sul sito istituzionale, per essere costantemente informati sull’avanzamento dei lavori e su eventuali modifiche alla viabilità.