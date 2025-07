Caltanissetta. Bilancio Partecipativo 2025, via alle votazioni per la scelta delle aree tematiche

A partire dalle ore 09:00 del 9 luglio 2025 i residenti a Caltanissetta con almeno 16 anni potranno esprimere la propria preferenza sulle aree tematiche di interesse collettivo

I cittadini di Caltanissetta sono chiamati ad esprimere il proprio voto per il Bilancio Partecipativo 2025.

Si tratta di un importante strumento di democrazia partecipata, istituito dalla legge n.5 del 28.01.2014 della Regione Siciliana, che prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza da parte dei Comuni per la spesa pubblica locale, al fine di promuovere iniziative di interesse collettivo.

L’Ente, con l’Avviso Pubblico odierno, ha fissato i termini per la prima fase, relativa alla scelta delle aree tematiche.

Dalle ore 09:00 del 9 luglio 2025 fino alle ore 24:00 dell’8 agosto 2025, i residenti a Caltanissetta con almeno 16 anni di età potranno esprimere una sola preferenza fra le seguenti aree tematiche:

· Attività culturali e sportive;

· Attività ecosostenibili;

· Politiche sociali, educative e giovanili;

· Promozione della cultura del volontariato;

· Rigenerazione urbana;

· Rispetto e tutela degli animali;

· Salvaguardia del verde urbano;

· Sviluppo socio-economico;

· Sviluppo turistico sostenibile.

Si vota accedendo al seguente indirizzo web del Comune di Caltanissetta https://caltanissetta.comunelive.it attraverso l’identificazione digitale tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

In alternativa, al fine di facilitare l’acceso al voto dei cittadini che non riescono ad accedere tramite SPID, è possibile recarsi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Comunale (Corso Umberto I n. 132) dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle 17:00 di lunedì’ e giovedì o all’Infopoint della PRO LOCO, sito in Corso Umberto I n. 138, aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.

“Le nove aree tematiche che ho proposto alla giunta comunale sono state ricavate da molteplici punti su cui verteva il programma elettorale del sindaco Tesauro – ha dichiarato l’assessore Pasqualino. Per incentivare la partecipazione, abbiamo coinvolto anche l’Infopoint della Pro Loco, presso il quale sarà possibile rivolgersi a delle figure dedicate al supporto digitale, che offriranno assistenza a chi non possiede lo SPID e non ha molta dimestichezza con le nuove tecnologie. Il bilancio partecipativo è un mezzo importante per esercitare la propria cittadinanza attiva, invito tutti i residenti a Caltanissetta a far sentire tramite il voto la propria voce, poiché si tratta di temi in grado di suscitare la sensibilità e l’interesse di tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio. Ogni iniziativa può essere importante per lasciare una traccia nella nostra città, quindi via liberà alla creatività, alle idee e all’impegno dei cittadini”.

Al termine della votazione saranno selezionate le tre aree tematiche che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Entro cinque giorni dal termine del periodo di votazione, infatti, sarà pubblicata la graduatoria allo stesso indirizzo web della votazione, a cui farà seguito un ulteriore avviso pubblico sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune relativo ai criteri specifici e alle modalità di presentazione dei progetti.

I cittadini, in forma singola o associata, potranno presentare un solo progetto coerente con una delle tre area tematiche vincitrici, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del secondo avviso pubblico.

Ogni progetto dovrà prevedere un costo massimo omnicomprensivo di €. 5.500,00.