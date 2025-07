Caltanissetta, attacco di panico in galleria sulla SS640: intervento tempestivo della Polizia evita il peggio

Ennesimo intervento di soccorso da parte degli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, che ieri pomeriggio sono prontamente intervenuti lungo la strada statale 640, all’altezza della galleria “Caltanissetta”.

Una ragazza di vent’anni, passeggera di un’auto guidata da un amico, ha accusato un violento attacco di panico all’imbocco della galleria, manifestando una crisi acuta legata a una forma di claustrofobia. La giovane, infatti, soffre di questo disturbo d’ansia che comporta una paura intensa e irrazionale degli spazi chiusi o ristretti. L’idea di dover attraversare i circa quattrocento metri del tunnel le ha provocato un improvviso stato di ansia e panico.

L’equipaggio di una volante, in servizio sulla zona, è prontamente giunto sul posto. Gli agenti hanno rassicurato la giovane, aiutandola a calmarsi, e l’hanno accompagnata in sicurezza a piedi fuori dalla galleria. Nel frattempo, il conducente dell’auto ha percorso il tunnel per poi tornare indietro dalla carreggiata opposta.

Dopo aver ristabilito la calma, i due giovani hanno potuto riprendere il viaggio scegliendo un percorso alternativo, lontano da gallerie.

L’episodio si è concluso senza conseguenze, grazie al sangue freddo degli agenti e alla tempestività dell’intervento. Un’ulteriore conferma dell’importanza del presidio costante delle forze dell’ordine sulle arterie stradali principali, a tutela della sicurezza e dell’assistenza ai cittadini in difficoltà.