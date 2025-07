Anci Sicilia e Poste Italiane per i servizi ai cittadini dei piccoli Comuni: il 22 luglio incontro a Palermo

ANCI Sicilia ha rivolto un invito ai Sindaci dei comuni siciliani organizzando per martedì 22 luglio 2025, alle ore 10:30, presso la sede di ANCI Sicilia in via Roma 19 a Palermo, un momento di confronto e approfondimento con Poste Italiane rivolto in particolare ai piccoli comuni siciliani. Obiettivo dell’incontro sarà quello di poter migliorare e garantire l’accesso ai servizi pubblici essenziali, superando barriere geografiche e digitali. Saranno presenti il Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, il segretario generale Mario Emanuele Alvano, rappresentanti di Poste Italiane, Sindaci e amministratori locali.

Il Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, promosso da Poste Italiane, è un programma nazionale finanziato con risorse del PNRR e rivolto a oltre 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti. Il progetto, che mira a promuovere l’inclusione digitale e sociale, facilitando ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, ha l’obiettivo di far diventare gli uffici postali dei presìdi multifunzionali in grado di offrire, oltre ai tradizionali servizi postali e finanziari, anche i principali servizi digitali della Pubblica Amministrazione come anagrafe, INPS, giustizia, sanità. Prevista anche l’implementazione di nuovi sportelli ATM e l’installazione di colonnine per la ricarica per i veicoli elettrici. Attraverso Polis, il cittadino potrà quindi richiedere negli uffici postali certificati anagrafici, documenti giudiziari, passaporti, pratiche INPS, servizi sanitari, identità digitale (SPID) e accedere a portali pubblici con l’assistenza di operatori specificatamente formati. In Sicilia, il progetto riveste un’importanza strategica in quanto può contribuire a contrastare lo spopolamento, ridurre il digital divide e rafforzare la coesione territoriale, supportando i piccoli e medi comuni in un percorso di modernizzazione inclusiva.