Al Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo riconosciuto il titolo di Club Ufficiale

Il Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo ha ottenuto Domenica 13 luglio l’investitura di Risiko Club Ufficiale, il massimo riconoscimento che viene concesso dall’Editore Spin Master, la multinazionale canadese del gioco proprietaria del marchio Risiko!, che assegna al Club Sancataldese il titolo di trentaduesimo Club Ufficiale di Risiko in Italia, e il settimo nella Regione Sicilia insieme a Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Acireale e Siracusa, e il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale a Squadre di Risiko che si terrà a Bergamo nei giorni del 7-8-9 novembre prossimi.

Questo prestigiosissimo risultato è stato conseguito dal Risiko Club “Il Pifferaio” per la sua intensissima attività di gioco e la sua capacità di aggregazione e coinvolgimento di numerosi giocatori alle proprie attività, sviluppata dall’inizio della sua prima attività di gioco il 13 novembre 2024, e fino alla fine dello scorso anno, e poi nel corso dei vari mesi del primo semestre di quest’anno. Il Club sancataldese si è distinto nel corso dei mesi per l’organizzazione di 4 tornei valevoli per il Ranking interno, l’organizzazione di 18 turni di serate amichevoli classificate che hanno visto la partecipazione complessiva di 36 giocatori di tutta la provincia nissena, e la partecipazione a vari eventi regionali e nazionali di Risiko di propri giocatori che si sono messi in evidenza con tante vittorie e buone posizioni di classifica dei vari tornei, e la vittoria del Torneo Open Città di Caltanissetta del mese di Giugno 2025.

Il titolo di Risiko Club Ufficiale significa anche un aumento dell’offerta di gioco ai propri giocatori e a tutti i giocatori che vorranno avvicinarsi all’attività del Club. Dal prossimo 5° torneo interno, che prenderà avvio dal 27 agosto, i punteggi conseguiti dai vari giocatori a fine torneo varranno anche per la classifica nazionale di Risiko, che concede ai vari giocatori (circa mille in classifica a livello nazionale) la possibilità di raggiungere torneo dopo torneo le prime posizioni e la possibilità di essere selezionati per la finale del campionato nazionale individuale di Risiko che elegge ogni anno il Campione Nazionale di questo splendido gioco.

Le attività di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, in questi mesi di luglio e agosto, si limiteranno all’organizzazione di serate di amichevoli classificate. Il giorno 9 luglio si è disputato il secondo turno del 2° semestre 2025 e mercoledì 16 luglio sarà organizzato il terzo turno sempre presso gli accoglienti locali della Nuova Locanda del Buon Samaritano di San Cataldo. Per il giorno Sabato 26 luglio, poi, è in preparazione nella stessa un grande evento di gioco in collaborazione con il Circolo Alfieri di Scacchi di Caltanissetta (di seguito la locandina dell’evento). Nel corso della serata anche i festeggiamenti per l’avvenuta promozione del Club Sancataldese a Risiko Club Ufficiale.

Appuntamento quindi a mercoledì’ sera 16 luglio, presso i locali della Nuova Locanda- Pifferaio Magico di San Cataldo, per la terza serata delle amichevoli classificate del 2° semestre 2025. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali saranno pubblicate le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.