Sorpreso a spacciare in un parco giochi a Catania, 15enne arrestato in flagranza

Sorpreso a spacciare in un parco giochi. A Catania i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 15enne residente nel quartiere San Giorgio con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari in abiti civili lo hanno notato nei pressi di un’area verde attrezzata con giochi per i bambini, accanto alle giostre, mentre veniva avvicinato da altri giovani in sella a scooter o bici elettriche che gli consegnavano del denaro. Riposti i soldi in un marsupio, il 15enne si è recato in un vicino capannone abbandonato e a quel punto è scattato il blitz. Addosso il baby pusher aveva tre dosi di marijuana e più di 100 euro, nel capannone, invece, sono state recuperate altre 44 dosi di marijuana per un peso di quasi 100 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Il 15enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura per i minorenni di Catania, condotto nel centro di prima accoglienza.