Sorpreso a rubare in un’abitazione nel Palermitano, arrestato 35enne

I carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, hanno arrestato un uomo di 35 anni, originario di Termini Imerese, noto alle forze di polizia, accusato di furto aggravato in abitazione. I militari, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti sul lungo mare di Campofelice di Roccella dove, all’interno di un residence, era stato segnalato un uomo intento a forzare delle abitazioni di villeggiatura. Qui hanno sorpreso l’indagato all’interno di un’abitazione nella quale era entrato dopo aver forzato la serratura della porta. Il 35enne è stato trovato ancora in possesso di borse, suppellettili, medicinali e generi alimentari, sottratti da un’altra villetta attigua a quella dove è stato colto in flagranza di reato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto ed applicato al 35enne, la misura della custodia cautelare in carcere. L’attività d’indagine dell’Arma prosegue al fine di far chiarezza su altri furti perpetrati con modalità simili a quelle descritte, che hanno interessato più abitazioni di villeggiatura nella zona littoranea compresa tra Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù.