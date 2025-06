Sicilia, Schifani: “Attrezzati per affrontare la crisi idrica”

“È evidente che ci siamo attrezzati per affrontare la crisi idrica con una struttura più forte rispetto allo scorso anno. Non siamo rimasti fermi: abbiamo realizzato centinaia di pozzi, siamo intervenuti sulla copertura di alcune aree per evitare che l’acqua andasse a mare, abbiamo lavorato sulle dighe”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la conferenza stampa di presentazione della legge contro la povertà. “Spiace molto che i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento vadano a rilento – aggiunge Schifani – Abbiamo stanziato un’anticipazione di 10 milioni di euro rispetto ai 30 previsti dai fondi Fsc per far partire i lavori; in più abbiamo istituito una piccola commissione, senza entrare nei termini d’indagine della Procura, per capire se stanno andando avanti o meno”.