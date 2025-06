Sicilia, Germanà(Lega): “In arrivo rinforzi per la sicurezza del nostro territorio”

”In arrivo rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Il Viminale ha infatti assegnato 82 poliziotti in più in tutte le province della Sicilia. Nello specifico 10 ad Agrigento, 12 a Catania, 11 ad Enna, 23 a Messina, 3 a Palermo, 12 a Siracusa, 11 a Trapani. Un ringraziamento doveroso va al ministro Piantedosi e al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: dopo l’approvazione del dl Sicurezza, l’impegno della Lega sul tema si dimostra ancora una volta con i fatti, le chiacchiere della sinistra stanno a zero”. Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia