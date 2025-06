Sicilia. ARS, Giambona: “Con approvazione PIAO inizia nuova stagione, lavorare a riforma della dirigenza”

“L’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) segna un passaggio cruciale per il futuro della nostra Regione. Si tratta di un atto che il Partito Democratico ha sollecitato per anni con forza e determinazione, consapevole che senza una pubblica amministrazione moderna, efficiente e adeguatamente dimensionata, ogni progetto di sviluppo per la Sicilia rischia di restare incompiuto”. Lo ha detto Mario Giambona, vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando l’approvazione del PIAO, il documento che disciplina la programmazione delle attività e delle assunzioni all’interno della Regione Siciliana.

“Con l’ingresso di oltre 1400 nuove unità di personale, si avvia una fase di rigenerazione profonda della macchina amministrativa regionale – prosegue -. Un innesto necessario, e richiesto da anni dal Partito Democratico, che potrà finalmente dare nuovo slancio all’azione amministrativa e contribuire a ridurre quel divario che troppo spesso separa la Sicilia dalle altre regioni italiane in termini di servizi, capacità di spesa e qualità dell’azione pubblica”.

Il deputato dem sottolinea che “questo è solo il primo passo. Per dare piena attuazione a questo processo di rinnovamento serve intervenire anche con una forma dirigenziale e attraverso la riqualificazione delle risorse attualmente in forza presso l’amministrazione regionale. Modernizzare la pubblica amministrazione significa offrire ai cittadini servizi più efficienti, risposte più rapide e uno Stato più vicino” e conclude aggiungendo che “per il PD la valorizzazione del capitale umano e la qualità delle istituzioni sono priorità irrinunciabili per costruire una Sicilia più giusta, più dinamica e capace di affrontare le sfide del presente”.