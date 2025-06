Sequestrati 5 carretti ambulanti a Palermo, sanzioni per oltre 4mila euro

I carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi del Nas, del personale della Compagnia d’intervento operativo del 12° Reggimento ‘Sicilia’ e della Polizia municipale, hanno sequestrato in corso Vittorio Emanuele cinque carretti ambulanti utilizzati per la vendita, non autorizzata, di spremute e altre bevande. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 100 chili di arance e 60 bottiglie di alcolici, prive delle necessarie certificazioni igienico-sanitarie, e sono emerse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e della legge regionale che disciplina il commercio in aree pubbliche, oltre all’occupazione abusiva del suolo pubblico. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.240 euro. I controlli, fanno sapere dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, proseguiranno anche nelle prossime settimane.