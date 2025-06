Sanità in Sicilia, il 15 giugno a Palermo manifestazione del M5S con Conte sulle liste d’attesa

Il presidente del M5S Giuseppe Conte sarà domani pomeriggio a Palermo per la manifestazione in difesa della sanità siciliana. L’appuntamento con la stampa è alle 16,30 nella parte alta di corso Vittorio Emanuele (incrocio con piazza della Vittoria), da dove partirà il corteo diretto a piazza Bologni. Hanno già aderito alla chiamata del Movimento Pd, Avs, Controcorrente, Cgil, Sinistra Futura, Prc, Pci, Psi, PeR e gruppi civici. Insieme a Conte ci sarà anche il coordinatore siciliano M5S Nuccio Di Paola. Sul palco si alterneranno parlamentari regionali e nazionali del Movimento, tra cui il senatore Roberto Scarpinato, il deputato europeo Giuseppe Antoci e vittime della malasanità.