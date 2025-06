Resident Evil Requiem potrà essere giocato in due modi

(Adnkronos) – Durante le prime sessioni di prova riservate alla stampa in occasione del Summer Game Fest 2025, è stato confermato che Resident Evil Requiem, nuovo capitolo della celebre serie horror di Capcom, includerà la possibilità di alternare tra visuale in prima e in terza persona. La funzione è accessibile direttamente dal menu di pausa, offrendo un’impostazione dinamica che consente ai giocatori di scegliere l’inquadratura preferita in qualsiasi momento. La scelta di Capcom rappresenta una continuità rispetto agli sviluppi introdotti in alcuni episodi precedenti del franchise. In particolare, Resident Evil 7: biohazard ha segnato il passaggio alla visuale in prima persona, successivamente mantenuta in Resident Evil Village, fino all’introduzione, tramite contenuto aggiuntivo, della visuale alternativa in terza persona. Con Requiem, Capcom sembra voler consolidare un approccio ibrido che integra entrambe le esperienze visive all’interno di un’unica struttura narrativa e di gameplay.Il titolo sarà pubblicato il 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)