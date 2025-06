Palermo, l’assessore comunale Forzinetti dona un parco giochi alla Chiesa Santa Maria Goretti: “I bambini hanno diritto a spazi sicuri dove poter crescere e giocare”

È stato inaugurato un nuovo parco giochi presso la Chiesa di

Santa Maria Goretti, nel quartiere San Giovanni Apostolo a Palermo,

realizzato grazie al contributo economico interamente privato

dell’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti,

esponente della Democrazia Cristiana.

L’iniziativa nasce da un forte spirito di impegno personale e visione

civica: un gesto che dimostra come la buona politica possa concretamente

contribuire al miglioramento della vita quotidiana, soprattutto nelle

periferie urbane. L’area giochi, dotata di giostre, pavimentazione

antitrauma e spazi per la sosta, si propone come un nuovo luogo di

incontro, socialità e crescita per i più piccoli e per le famiglie del

quartiere.

Ancora una volta, le parrocchie si confermano fulcro fondamentale della

vita comunitaria, veri presìdi educativi e sociali in grado di

accogliere e promuovere valori positivi attraverso iniziative concrete

come questa.

«Ho voluto finanziare personalmente quest’opera perché credo che il

ruolo pubblico debba essere accompagnato da scelte personali di

responsabilità. I bambini hanno diritto a spazi sicuri dove poter

crescere e giocare, e le famiglie a luoghi di serenità e comunità», ha

affermato l’assessore Giuliano Forzinetti.

Il partito della Democrazia Cristiana esprime profonda gratitudine nei

confronti dell’assessore Forzinetti per questo gesto di generosità, che

rappresenta pienamente lo spirito e i valori di un partito politico

orientato alla dottrina sociale della chiesa, al bene comune e alla cura

delle persone.