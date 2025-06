Minacce e botte all’ex nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato nel Ragusano

Scattano gli arresti domiciliari per un 35enne tunisino accusato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. I carabinieri della stazione di Comiso (Ragusa) hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip a carico dell’uomo che, già destinatario del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente, nei giorni scorsi si sarebbe reso responsabile di minacce e percosse, procurando alla giovane donna delle lesioni per le quali era stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria. I carabinieri, dopo averlo rintracciato, lo hanno dapprima accompagnato in caserma per le procedure di identificazione e dopo gli hanno notificato il provvedimento giudiziario, accompagnandolo presso il suo domicilio per l’esecuzione della misura.